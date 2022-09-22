В Бурятии коронавирус перешагнул отметку в 150 тысяч

Показатель ежесуточного прироста больных постепенно увеличивается



За прошедшие сутки в Бурятии выявили 172 больных COVID-19. Днём ранее этот показатель был ниже и составлял 164 новых заражённых, до этого было 118.



Всего с начала пандемии, по данным на 22 сентября, в республике зарегистрировано 150 100 случаев заболевания. Из них 46% (68 891) приходится на жителей Улан-Удэ.



В больницах сейчас лечатся 178 пациентов. За предыдущие сутки госпитализировано 25 человек. В реанимации находятся 22 больных, в том числе 14 старше 65 лет.



На амбулаторном лечении и под наблюдением находятся 2 479 человек.



Выздоровели от ковида за всё время 144 377 человек, в том числе за прошедшие сутки 398 пациентов.



С начала пандемии скончались от коронавируса 3066 человек. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.

