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У изюбрей на нацпарке Бурятии начался брачный период

У изюбрей на нацпарке Бурятии начался брачный период
Общество,  Фото:национальный парк «Тункинский»
Кадры борьбы попали на видеокадры

Сентябрь в национальном парке «Тункинский» - время брачного периода у изюбра, самцы которого за тёплое время года отращивают рога и начинают добиваться расположения самок.

На днях специалисты отдела охраны животного мира при просмотре материалов с фотоловушек обнаружили кадры борьбы самцов изюбра. На видео видно, что два самца борются за территорию или, возможно, за самку. Кадры были сделаны 30 августа.

На территории национального парка в период рёва изюбра проводятся усиленные рейды на отдалённых угодьях, сообщили в нацпарке. 
национальный парк дикие животные

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