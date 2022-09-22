У изюбрей на нацпарке Бурятии начался брачный период

Общество, Фото: национальный парк «Тункинский»

Кадры борьбы попали на видеокадры



Сентябрь в национальном парке «Тункинский» - время брачного периода у изюбра, самцы которого за тёплое время года отращивают рога и начинают добиваться расположения самок.



На днях специалисты отдела охраны животного мира при просмотре материалов с фотоловушек обнаружили кадры борьбы самцов изюбра. На видео видно, что два самца борются за территорию или, возможно, за самку. Кадры были сделаны 30 августа.



На территории национального парка в период рёва изюбра проводятся усиленные рейды на отдалённых угодьях, сообщили в нацпарке.

