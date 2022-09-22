Кадры борьбы попали на видеокадры
Сентябрь в национальном парке «Тункинский» - время брачного периода у изюбра, самцы которого за тёплое время года отращивают рога и начинают добиваться расположения самок.
На днях специалисты отдела охраны животного мира при просмотре материалов с фотоловушек обнаружили кадры борьбы самцов изюбра. На видео видно, что два самца борются за территорию или, возможно, за самку. Кадры были сделаны 30 августа.
На территории национального парка в период рёва изюбра проводятся усиленные рейды на отдалённых угодьях, сообщили в нацпарке.
У изюбрей на нацпарке Бурятии начался брачный период
Общество, Фото:
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