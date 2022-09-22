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Жителя Бурятии осудили за вылов семи лещей

Жителя Бурятии осудили за вылов семи лещей
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина ловил рыбу во время нереста

Житель Еравнинского района Бурятии признан виновным в незаконной добыче рыбы.

В мае 30-летний житель села Гарам без разрешения на добычу водных биологических ресурсов рыбачил в местах нереста в озере Большое Еравное. С помощью удочки он выловил семь лещей.

Ущерб, причинённый преступлением, обвиняемый возместил в ходе предварительного расследования.

- Еравнинский районный суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком 6 месяцев, с удержанием 5 % из заработка в доход государства, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.
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