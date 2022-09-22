Мужчина ловил рыбу во время нереста
Житель Еравнинского района Бурятии признан виновным в незаконной добыче рыбы.
В мае 30-летний житель села Гарам без разрешения на добычу водных биологических ресурсов рыбачил в местах нереста в озере Большое Еравное. С помощью удочки он выловил семь лещей.
Ущерб, причинённый преступлением, обвиняемый возместил в ходе предварительного расследования.
- Еравнинский районный суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком 6 месяцев, с удержанием 5 % из заработка в доход государства, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
Жителя Бурятии осудили за вылов семи лещей
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