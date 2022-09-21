В Улан-Удэ Русский драмтеатр откроет сезон «Сказкой странствий»

Общество, Фото: Александра Данилова

В театре уверяют, что посмотреть спектакль будет интересно и детям, и взрослым



Русский драматический театр Бестужева открывает новый 94-ый театральный сезон. 9 октября зрители увидят самый дорогой и масштабный спектакль «Сказка странствий» (6+).



- Я помню, как однажды с моим племянником мы сели смотреть запись «Сказки странствий». Знаете, мне было очень приятно видеть, как ребёнок отложил смартфон и смотрел, не отрываясь до самого конца. Дело в том, что это, действительно, настоящий семейный спектакль-шоу для любого возраста, - рассказала актриса Алёна Байбородина.



Этот спектакль – настоящая возможность подарить детям яркие впечатления, которые они пронесут через всю жизнь.



- Взрослым, порой, просто необходимо «побывать» в сказке, вновь почувствовать себя, как в детстве, и раскрасить серые будни новыми красками. История скитаний девочки Марты, потерявшей брата, и врача Орландо рассказана средствами визуального и пластического театра. Героям придётся столкнуться со свирепыми волками, алчными разбойниками, бедностью, опасностями, чумой… Но даже в самой страшной сказке есть место прекрасному, и добро победит, - сообщили в пресс-службе театра.



Зрителей вновь ждут завораживающие полёты, акробатические трюки, хореографические номера, выполненные на высоте 5-7 метров над сценой, герои на ходулях и джамперах – это настоящее шоу. Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева прежде отмечала значение спектаклей для семейного просмотра. «Сказка странствий» при всей феерии остаётся сказкой – доброй, мудрой, наполненной идеалами гуманизма, что очень важно при формировании личности.

