21 сентября

20 сентября

Популярное

В Забайкалье алиментщица через суд вернёт долги

В Забайкалье алиментщица через суд вернёт долги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщина уже два года равнодушна к судьбе сына

Житель Оловяннинского района Забайкальского края - инвалид по зрению, обратился в прокуратуру по вопросу неуплаты алиментов на содержание сына его бывшей супругой.

Установлено, что несовершеннолетний ребёнок заявителя проживает с ним с 2020 года, при этом мать ребёнка – жительница Александрово-Заводского района – в воспитании и содержании сына не участвует.

- Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего. Суд удовлетворил заявленные требования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Вступившее в законную силу решение суда предъявлено к исполнению в отдел судебных приставов.

На основании судебного решения судебные приставы-исполнители возбудили исполнительное производство, в рамках которого из заработной платы женщины в настоящее время производятся удержания алиментов.
Забайкальский край алименты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье алиментщица через суд вернёт долги
В Забайкалье алиментщица через суд вернёт долги
Общество, 21.09.2022
Женщина уже два года равнодушна к судьбе сына
В улан-удэнской колонии прошёл конкурс причёсок
В улан-удэнской колонии прошёл конкурс причёсок
Общество, 21.09.2022
Женщины почувствовали себя моделями и стилистами 
В аэропорту Иркутска проконтролировали более двух тысяч аквариумных рыбок
В аэропорту Иркутска проконтролировали более двух тысяч аквариумных рыбок
Общество, 21.09.2022
За неделю также провезли четырёх собак и две кошки 
В Улан-Удэ Русский драмтеатр откроет сезон «Сказкой странствий»
В Улан-Удэ Русский драмтеатр откроет сезон «Сказкой странствий»
Общество, 21.09.2022
В театре уверяют, что посмотреть спектакль будет интересно и детям, и взрослым 
Цирк Бурятии вернулся с гастролей по Забайкалью
Цирк Бурятии вернулся с гастролей по Забайкалью
Общество, 21.09.2022
Забайкальцы высоко оценили выступления артистов 
Эксперты назвали самые популярные детские гаджеты в этом сезоне
Эксперты назвали самые популярные детские гаджеты в этом сезоне
Общество, 21.09.2022
Родители живо интересовались гаджетами перед учебным годом 
Шойгу назвал число погибших военных в ходе спецоперации
Шойгу назвал число погибших военных в ходе спецоперации
Общество, 21.09.2022
Шойгу заявил, что Россия потеряла в ходе спецоперации 5937 военнослужащих
Путин объявил частичную мобилизацию в России
Путин объявил частичную мобилизацию в России
Общество, 21.09.2022
Президент объявил об этом во время своего обращения
В Улан-Удэ собачий рейд устроят на Верхней Берёзовке
В Улан-Удэ собачий рейд устроят на Верхней Берёзовке
Общество, 21.09.2022
Жители смогут поставить прививку от бешенства и зарегистрировать своих питомцев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^