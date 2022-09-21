В Забайкалье алиментщица через суд вернёт долги

Женщина уже два года равнодушна к судьбе сына
Житель Оловяннинского района Забайкальского края - инвалид по зрению, обратился в прокуратуру по вопросу неуплаты алиментов на содержание сына его бывшей супругой.
Установлено, что несовершеннолетний ребёнок заявителя проживает с ним с 2020 года, при этом мать ребёнка – жительница Александрово-Заводского района – в воспитании и содержании сына не участвует.
- Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего. Суд удовлетворил заявленные требования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Вступившее в законную силу решение суда предъявлено к исполнению в отдел судебных приставов.
На основании судебного решения судебные приставы-исполнители возбудили исполнительное производство, в рамках которого из заработной платы женщины в настоящее время производятся удержания алиментов.
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