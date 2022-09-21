Мероприятие проводилось для детей, состоящий на учёте УИИ
Психологи отделения психологического обеспечения уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Бурятии совместно с представителями Республиканского центра патриотического воспитания, туризма и спорта организовали сплав по реке Уда для подростков, состоящих на учёте.
В мероприятии участвовали подростки, проживающие в Иволгинском и Заиграевском районах, а также в городе Улан-Удэ.
- Ребята получили массу положительных эмоций, смогли проявить силу характера и свои физические способности. Кроме того, им удалось полюбоваться осенней природой родного края, - сообщает пресс-служба ведомства.
По окончанию сплава для детей организовали пикник на природе.
В Бурятии подростки сплавились по реке Уда
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