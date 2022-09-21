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В Бурятии подростки сплавились по реке Уда

В Бурятии подростки сплавились по реке Уда
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Мероприятие проводилось для детей, состоящий на учёте УИИ

Психологи отделения психологического обеспечения уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Бурятии совместно с представителями Республиканского центра патриотического воспитания, туризма и спорта организовали сплав по реке Уда для подростков, состоящих на учёте.

В мероприятии участвовали подростки, проживающие в Иволгинском и Заиграевском районах, а также в городе Улан-Удэ.

- Ребята получили массу положительных эмоций, смогли проявить силу характера и свои физические способности. Кроме того, им удалось полюбоваться осенней природой родного края, - сообщает пресс-служба ведомства.

По окончанию сплава для детей организовали пикник на природе.
УФСИН

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