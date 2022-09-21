В Бурятии подростки сплавились по реке Уда

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Мероприятие проводилось для детей, состоящий на учёте УИИ



Психологи отделения психологического обеспечения уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Бурятии совместно с представителями Республиканского центра патриотического воспитания, туризма и спорта организовали сплав по реке Уда для подростков, состоящих на учёте.



В мероприятии участвовали подростки, проживающие в Иволгинском и Заиграевском районах, а также в городе Улан-Удэ.



- Ребята получили массу положительных эмоций, смогли проявить силу характера и свои физические способности. Кроме того, им удалось полюбоваться осенней природой родного края, - сообщает пресс-служба ведомства.



По окончанию сплава для детей организовали пикник на природе.

