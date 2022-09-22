В Бурятии местами мокрый снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ осадков не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 22 сентября по республике переменная облачность, ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём преимущественно без осадков, по северному Прибайкалью небольшой мокрый снег.



Ветер ночью северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-19 м/с, днём с переходом на юго-западный 7-13 м/с. Температура ночью от +2 до -3, местами -5,-10, днём +8,+13, по юго-западу и югу до +14,+19.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12, ночью порывы до 17 м/с. Температура ночью 0,-2, днём +11,+13.



