Дети из реабилитационного центра побывали в Байкальском заповеднике

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Экскурсия для ребят оказалась интересной



Воспитанники республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних совершили познавательную экскурсию в Байкальский биосферный заповедник. Она началась с центральной усадьбы, где ребята увидели огромный макет озера Байкал, обитающих здесь животных и познакомились с результатами научно-исследовательской деятельности сотрудников.



- После познавательной экскурсии мы посетили экспозицию под открытым небом «Этногородок» и познакомились с культурой, традициями и бытом коренных жителей Бурятии, побывали на Кедровой аллее. Это широкая тропа протяжённостью километр, вымощенная деревянными досками. Во время похода мы посмотрели различные виды сибирской тайги: кедровую рощу, пихтовый и кедровый стланики, таёжные болота, - с восторгом рассказывают дети.



Во время прогулки сотрудники заповедника напомнили о безопасном и правильном поведении в лесу, о противопожарной безопасности и о необходимости бережного отношения к окружающей среде. В завершение мероприятия всем ребятам на память подарили наклейки и браслеты с логотипом музея, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

