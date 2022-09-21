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В аэропорту Иркутска проконтролировали более двух тысяч аквариумных рыбок

В аэропорту Иркутска проконтролировали более двух тысяч аквариумных рыбок
Общество,  Фото:pexels.com
За неделю также провезли четырёх собак и две кошки

В течение недели в международном аэропорту Иркутска государственными инспекторами управления Россельхознадзора проконтролировали грузы, подлежащие ветеринарному надзору.

При международных перевозках это были две кошки из Монголии и четыре собаки из Киргизии.

При внутрироссийских перевозках: рыбы и морепродуктов – 950,1 кг (поступление из регионов: Приморский край, Камчатский край, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Москва); мяса и мясопродуктов – 40,1 кг (поступление из Московской области, Алтайского края).

А также перевозили аквариумных рыбок – 2 125 шт. (поступление из Московской области); декоративной птицы – 232 голов (поступление из Краснодарского края) и планктона – 50 шт. (отгрузка в Новосибирскую область).

По закону запрещено ввозить в Россию грузы без разрешений и ветеринарных сопроводительных документов на рейсах, прибывающих из зарубежных стран и стран СНГ. За неделю было изъято и уничтожено 26 партий – 35,5 кг. Наложено 20 административных штрафов на сумму 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. 
Россельхознадзор

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