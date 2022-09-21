Четыре модельные библиотеки создадут в Иркутской области в 2023 году

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На эти цели направят 35 млн рублей



Новые модельные библиотеки появятся в Усть-Куте, Саянске, Слюдянке и Братске в следующем году. В рамках национального проекта «Культура» из федерального бюджета на эти цели направят 35 млн рублей.



Всего по итогам конкурсного отбора Министерства культуры Российской Федерации в стране будет создано 218 модельных библиотек. Общий размер финансирования составит 1 млрд 530 млн рублей. Их получат 79 субъектов России.



– Мы рады, что ежегодно входим в число победителей и получаем федеральную поддержку. Это большая возможность для библиотек, в том числе небольших сельских, обновить своё пространство, закупить новую мебель, современное оборудование, пополнить книжные фонды. Так библиотеки становятся центром притяжения жителей, местом проведения интеллектуального, творческого досуга, где главными ценностями, по-прежнему, остаются книга и любовь к чтению, – отметила министр культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.



В Иркутской области модельной станет Усть-Кутская межпоселенческая библиотека. В ней появятся ресурсы для развития технического творчества молодёжи. Библиотеку оснастят современным оборудованием. В учреждении планируют проводить интеллектуальные игры и познавательные встречи с привлечением волонтёров и педагогов Центра дополнительного образования, молодёжного центра «БАМ».



Кроме того, будет продолжено комплектование фондов изданиями для посетителей ограниченными возможностями здоровья, в специальных форматах – для слепых и слабовидящих.



В центральной городской библиотеке города Саянска появятся интерактивное и полиграфическое оборудование, TV, микшерный пульт с микрофонами, аудиосистема, современные компьютеры и программное обеспечение для работы электронного читального зала. Будет обновлён дизайн библиотеки, закуплена новая мебель. Появится развивающее пространство, которое позволит применить современные подходы и форматы в организации досуговой деятельности, обеспечить население актуальными информационными услугами.



Также и межпоселенческая центральная библиотека Слюдянского района перейдёт в новое функциональное состояние: «Библиотека в стиле эко». Эко-стиль – это сочетание природных материалов, цветов и форм с применяемыми современными технологиями обработки.



- Библиотека находится на Байкале, является опорным учреждением Большого проекта библиотек Иркутской области в направлении «Экологическая культура». Школьники и педагоги сейчас активно используют её ресурсы, но после модернизации смогут воплотить в жизнь новые смелые проекты. В том числе в области экологического воспитания подрастающего поколения, формирования экологических привычек, мировоззрения разумного потребления и бережного отношения к природе родного края, - сообщили в пресс-службе правительства региона.



Станет модельной и библиотека духовного возрождения № 2 города Братска. Все её пространство будет трансформировано. Главным принципом обновления станет максимальная открытость – дизайн библиотеки предполагает зонирование пространства при помощи мобильной мебели и освещения. В одно библиотечное пространство будут включены холл, зона свободного выбора книг «Книжный мир», активная зона «Мир открытий» для проведения различных культурно-массовых мероприятий. Отдельно будет создана зона с доступом в интернет.

