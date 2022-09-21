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Шойгу назвал число погибших военных в ходе спецоперации

Шойгу назвал число погибших военных в ходе спецоперации
Общество,  Фото:pixabay.com
Шойгу заявил, что Россия потеряла в ходе спецоперации 5937 военнослужащих

Российская армия в ходе спецоперации на Украине потеряла 5937 военнослужащих. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

- Не могу не сказать, мы давно об этом не говорили: о наших потерях. Наши потери в спецоперации составили 5937 человек, - сказал Шойгу.

Он добавил, что больше 90 процентов раненых вернулись в строй.

Последний раз данные о потерях России на Украине Минобороны озвучивало 25 марта — тогда сообщалось о гибели 1351 военнослужащих.

Ранее президент России Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву будут подлежать граждане из запаса и проходившие военную службу. Указ об этом уже подписан и опубликован.
военнослужащие

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