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Во дворах района Бурятии установили девять новых детских площадок

Во дворах района Бурятии установили девять новых детских площадок
Общество,  Фото:Центр Компетенций по вопросам городской среды
Местные жители очень рады обновлению

В рамках проекта «1000 дворов» в девяти поселениях Еравнинского района Бурятии обустроили современные детские площадки. Основные работы завершены, на очереди заключительный этап, установка освещения.

В этом году в Еравнинском районе обустроили ещё девять детских площадок. Это стало возможно благодаря проекту «1000 дворов». На сегодняшний день работы по благоустройству близятся к завершению. После того, как рабочие на объектах установят освещение, площадки будут готовы к открытию. Жители поселений Сосново-Озерское, Исингинское, Ульдургинское, Комсомольское, Гундинское, Ширингинское, Эгитуйское, Усть-Эгитуйское, Кондинское с нетерпением ждут открытия обновлённых дворов.

-Благодаря национальным проектам и различным программам улучшается качество жизни населения. В особенности нас радует программа «1000 дворов», которая дала возможность нашему району благоустроить детские площадки. Дети – это наше будущее, и нашими совместными усилиями мы готовы обеспечить им счастливое и комфортное детство. В скором времени Еравнинский район украсят девять новых детских площадок, которые будут радовать детей и их родителей,– поделился впечатлениями Цырен Дымчиков, специалист комитета по инфраструктуре.


Детские площадки, установленные в районе включают в себя пять разных зон. Это две детские игровые территории от 0 до 7 лет и от 7 до 14 лет с соответствующими малыми архитектурными формами, воркаут площадка, спортивная зона с тренажёрами для разных групп мышц и зона отдыха, где можно сыграть в шахматы.

- Когда началось строительство площадок наши дети очень обрадовались. Во-первых, увидеть что-то новое и красивое для них – это счастье, второй плюс - это игра на свежем воздухе. Такие проекты вдохновляют жителей малых поселений, они видят заботу о себе и своих детях, - прокомментировал житель села Гунда.

Федеральный проект «1000 дворов» затрагивает каждый район Бурятии, где 247 новых дворовых территорий будут построены в 232 населённых пунктах республики, сообщает Центр компетенций по вопросам городской среды республики.

благоустройство

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