Жители смогут поставить прививку от бешенства и зарегистрировать своих питомцев
Завтра, 22 сентября, на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ пройдёт большой рейд по проверке правил содержания собак и отлову безнадзорных животных.
- Сотрудники комитета городского хозяйства, управления общественной безопасности, администрации Железнодорожного района обследуют жилые массивы на предмет самовыгула хозяйских собак, проверят, как собственники участков содержат свои прилегающие территории. Службы по отлову проведут мероприятия по отлову безнадзорных животных, - сообщили в мэрии.
Также в этот день с 10:00 до 15:30 местные жители смогут бесплатно поставить прививку от бешенства и зарегистрировать своих питомцев по ул. Верхняя Берёзовка, 10а, на парковке дацана. При регистрации необходимо поставить микрочип животному. За эти процедуры нужно будет оплатить 355 рублей.
Подать заявку на отлов и уточнить интересующую информацию можно по телефону оперштаба: 46-09-29.
В Улан-Удэ собачий рейд устроят на Верхней Берёзовке
Общество, Фото:
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