21 сентября

20 сентября

Популярное

В Улан-Удэ собачий рейд устроят на Верхней Берёзовке

В Улан-Удэ собачий рейд устроят на Верхней Берёзовке
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Жители смогут поставить прививку от бешенства и зарегистрировать своих питомцев

Завтра, 22 сентября, на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ пройдёт большой рейд по проверке правил содержания собак и отлову безнадзорных животных.

- Сотрудники комитета городского хозяйства, управления общественной безопасности, администрации Железнодорожного района обследуют жилые массивы на предмет самовыгула хозяйских собак, проверят, как собственники участков содержат свои прилегающие территории. Службы по отлову проведут мероприятия по отлову безнадзорных животных, - сообщили в мэрии.

Также в этот день с 10:00 до 15:30 местные жители смогут бесплатно поставить прививку от бешенства и зарегистрировать своих питомцев по ул. Верхняя Берёзовка, 10а, на парковке дацана. При регистрации необходимо поставить микрочип животному. За эти процедуры нужно будет оплатить 355 рублей.

Подать заявку на отлов и уточнить интересующую информацию можно по телефону оперштаба: 46-09-29.
собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Путин объявил частичную мобилизацию в России
Путин объявил частичную мобилизацию в России
Общество, 21.09.2022
Президент объявил об этом во время своего обращения
В Улан-Удэ собачий рейд устроят на Верхней Берёзовке
В Улан-Удэ собачий рейд устроят на Верхней Берёзовке
Общество, 21.09.2022
Жители смогут поставить прививку от бешенства и зарегистрировать своих питомцев
Лучшее школьное лесничество выбрали в Бурятии
Лучшее школьное лесничество выбрали в Бурятии
Общество, 21.09.2022
В 2018 году в Бурятии было всего 15 школьных лесничеств, сейчас их уже 44
Полтонны стекла и полтора центнера пластика собрали на Ольхоне
Полтонны стекла и полтора центнера пластика собрали на Ольхоне
Общество, 21.09.2022
Пункт раздельного сбора мусора работал всё лето
Иркутяне окунутся в воспоминания под песни группы «Звери»
Иркутяне окунутся в воспоминания под песни группы «Звери»
Общество, 21.09.2022
Легендарная группа даст концерт в октябре
У жительницы Бурятии в сентябре внезапно зацвёл горох
У жительницы Бурятии в сентябре внезапно зацвёл горох
Общество, 21.09.2022
Растению не помешала холодная погода
Солистка из Петербурга пополнила труппу Бурятского оперного театра
Солистка из Петербурга пополнила труппу Бурятского оперного театра
Общество, 21.09.2022
Наталья Якимова назвала улан-удэнскую публику очень отзывчивой
Четыре медведя «поселились» в улан-удэнском сквере
Четыре медведя «поселились» в улан-удэнском сквере
Общество, 21.09.2022
Горожан попросили бережно относиться к ним
Жители Улан-Удэ не могут уехать из Зверосовхоза
Жители Улан-Удэ не могут уехать из Зверосовхоза
Общество, 21.09.2022
Люди отчаянно пытаются попасть в салон, когда в нём буквально не осталось места
В Бурятии ненастная погода
В Бурятии ненастная погода
Общество, 21.09.2022
Ожидается ветер до 21 м/с

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^