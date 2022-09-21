Продукцию уничтожат
Госинспекторы управления Россельхознадзора в пункте пропуска ЖДПП «Наушки» досматривают поезда, следующие из Монголии в Россию и в обратном направлении. Во время очередной проверки выявили нарушение законодательства в области ветеринарии: граждане Монголии пытались ввезти 2 кг мяса и 2 кг творога.
- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, утверждённого решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении двух граждан Монголии возбудили дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП. Продукция изъята и подлежит уничтожению.
На границе Бурятии граждан Монголии оставили без мяса и творога
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Президент объявил об этом во время своего обращения
Жители смогут поставить прививку от бешенства и зарегистрировать своих питомцев
Продукцию уничтожат
С качелей упал ученик
Среди них два золота
Экзамен пишут 13 человек
В 2018 году в Бурятии было всего 15 школьных лесничеств, сейчас их уже 44
Пункт раздельного сбора мусора работал всё лето
Легендарная группа даст концерт в октябре
Велосипедисты преодолеют 8 км
Растению не помешала холодная погода
Наталья Якимова назвала улан-удэнскую публику очень отзывчивой
Горожан попросили бережно относиться к ним
Люди отчаянно пытаются попасть в салон, когда в нём буквально не осталось места
Ожидается ветер до 21 м/с