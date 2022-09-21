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На границе Бурятии граждан Монголии оставили без мяса и творога

На границе Бурятии граждан Монголии оставили без мяса и творога
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Продукцию уничтожат

Госинспекторы управления Россельхознадзора в пункте пропуска ЖДПП «Наушки» досматривают поезда, следующие из Монголии в Россию и в обратном направлении. Во время очередной проверки выявили нарушение законодательства в области ветеринарии: граждане Монголии пытались ввезти 2 кг мяса и 2 кг творога.

- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, утверждённого решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В отношении двух граждан Монголии возбудили дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП. Продукция изъята и подлежит уничтожению.

Россельхознадзор

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