Пулевики Бурятии завоевали пять медалей первенства России









По информации минспорта Бурятии



Две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали первенства России по пулевой стрельбе (спорт глухих) завоевала сборная Бурятии. В общекомандном зачёте спортсмены Бурятии стали вторыми.Первенство проходило в Краснодаре. В соревнованиях принимали участие спортсмены из семи регионов России.Сразу трёх медалей удостоен Константин Болдарев: золото - в упражнении ВП-4, серебро - в МВ-5, бронза - в упражнении МВ-9.Наране Раднаевой на первенстве страны удалось завоевать не только награду высшей пробы в упражнении ВП-4, но и выполнить норматив мастера спорта. Второй результат в этом упражнении показала Анна Степанова.Спортсмены представляют республиканскую спортивно-адаптивную школу. Тренер Татьяна Енисеева.