В Бурятии сдают ОГЭ по русскому языку в резервный день

Экзамен пишут 13 человек



В Бурятии в эти минуты проходит сдача ОГЭ по русскому языку в резервный день.



- Сегодня, 21 сентября, в четырёх пунктах проведения экзаменов 13 участников из 14 зарегистрированных сдают Основной государственный экзамен по русскому языку, - сообщили в минобрнауки Бурятии.



Продолжительность ОГЭ по математике, русскому языку, литературе составляет 3 часа 55 минут (235 минут).



В 2022 году в резервные дни сдают:



20 сентября (вторник) - математика;

21 сентября (среда) - русский язык;

22 сентября (четверг) - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);

23 сентября (пятница) - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);

24 сентября (суббота) - по всем учебным предметам.

