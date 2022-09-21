Экзамен пишут 13 человек
В Бурятии в эти минуты проходит сдача ОГЭ по русскому языку в резервный день.
- Сегодня, 21 сентября, в четырёх пунктах проведения экзаменов 13 участников из 14 зарегистрированных сдают Основной государственный экзамен по русскому языку, - сообщили в минобрнауки Бурятии.
Продолжительность ОГЭ по математике, русскому языку, литературе составляет 3 часа 55 минут (235 минут).
В 2022 году в резервные дни сдают:
20 сентября (вторник) - математика;
21 сентября (среда) - русский язык;
22 сентября (четверг) - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);
23 сентября (пятница) - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);
24 сентября (суббота) - по всем учебным предметам.
В Бурятии сдают ОГЭ по русскому языку в резервный день
Общество, Фото:
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