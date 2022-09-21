Полтонны стекла и полтора центнера пластика собрали на Ольхоне

Пункт раздельного сбора мусора работал всё лето



Почти 850 килограммов мусора разделили по фракциям и собрали посетители маршрута «Сарайский пляж» на острове Ольхон. Таков итог трёх летних месяцев. Сотрудники Островного лесничества считают опыт разделения отходов необходимой практикой, востребованной среди гостей острова, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



С июня по август с пункта раздельного сбора мусора (РСО) вывезли 541 килограммов стекла, 166 килограммов пластика, 140 килограммов металла и 634 – смешанных отходов. В пики туристической нагрузки вывозили мусор минимум дважды в неделю, отметил руководитель Островного лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Юрий Мясников.



- Ежедневно после планёрки государственные инспекторы проверяли пункт раздельного сбора отходов и при необходимости, делали выемку собранного. Бывали дни, когда трижды за день приходилось опустошать контейнеры, чтобы люди могли ими воспользоваться. И в выходные дни выезжали, убирали смешанные отходы. К слову, посетители национального парка стали меньше пользоваться глубинными ёмкостями, расположенными неподалёку, — хотелось бы напомнить им о существовании этих контейнеров для неразделённого мусора. И всё же опыт работы пункта считаю положительным: тех, кто готов раскладывать отходы по фракциям, становится всё больше и больше. Люди оценили эту возможность, пользуются ей и интересуются нашей работой – во время выемки подходят и одобряют её, - сообщил Юрий Мясников.



- Посетители парка, которые пользуются площадкой РСО, часто спрашивают – а что происходит с раздельно собранным мусором дальше? Его везут в пакетах на официальный полигон Имел-Кутул, где отходы кипуют вместе с такими же фракциями, собранными на других территориях и досортированными непосредственно на полигоне, и отправляют на переработку, - добавила методист отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Виктория Якимюк.



Маршрут «Сарайский пляж» в течение трёх летних месяцев посетили почти 2,5 тысячи человек и каждый из них имел возможность воспользоваться пунктом РСО. Сейчас, несмотря на снижение турпотока на маршруте, работа пункта РСО продолжается.



Пункт раздельного сбора отходов на Сарайском пляже в Прибайкальском национальном парке появился осенью 2021 года.

