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Иркутяне окунутся в воспоминания под песни группы «Звери»

Иркутяне окунутся в воспоминания под песни группы «Звери»
Общество, 
Легендарная группа даст концерт в октябре

14 октября в ледовом дворце «Айсберг» в Иркутске выступит рок-группа «Звери». Зрители увидят и услышат новую программу тура «Звери. 20 лет. Для тебя».

- Отправной точкой этого легендарного путешествия считается дебютный клип на озаглавившую тур песню «Для тебя». Первые её слушатели за это время успели вырастить детей, и теперь приходят на стадионы вместе с ними, - анонсируют организаторы.

Фанатам предлагают окунуться в «лучшие воспоминания». «Тех, что появятся прямо на этом концерте. И тех, что вы переживёте заново, вспомнив, как влюблялись и путешествовали, взрослели и вдохновлялись под песни «Зверей», - говорят организаторы.

Во время двухчасового юбилейного шоу зрители услышат хиты из 12-ти альбомов группы.


Возрастное ограничение 12+

концерт рок-группа

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