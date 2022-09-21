Иркутяне окунутся в воспоминания под песни группы «Звери»

Легендарная группа даст концерт в октябре



14 октября в ледовом дворце «Айсберг» в Иркутске выступит рок-группа «Звери». Зрители увидят и услышат новую программу тура «Звери. 20 лет. Для тебя».



- Отправной точкой этого легендарного путешествия считается дебютный клип на озаглавившую тур песню «Для тебя». Первые её слушатели за это время успели вырастить детей, и теперь приходят на стадионы вместе с ними, - анонсируют организаторы.



Фанатам предлагают окунуться в «лучшие воспоминания». «Тех, что появятся прямо на этом концерте. И тех, что вы переживёте заново, вспомнив, как влюблялись и путешествовали, взрослели и вдохновлялись под песни «Зверей», - говорят организаторы.



Во время двухчасового юбилейного шоу зрители услышат хиты из 12-ти альбомов группы.





Возрастное ограничение 12+



