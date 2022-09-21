Легендарная группа даст концерт в октябре
14 октября в ледовом дворце «Айсберг» в Иркутске выступит рок-группа «Звери». Зрители увидят и услышат новую программу тура «Звери. 20 лет. Для тебя».
- Отправной точкой этого легендарного путешествия считается дебютный клип на озаглавившую тур песню «Для тебя». Первые её слушатели за это время успели вырастить детей, и теперь приходят на стадионы вместе с ними, - анонсируют организаторы.
Фанатам предлагают окунуться в «лучшие воспоминания». «Тех, что появятся прямо на этом концерте. И тех, что вы переживёте заново, вспомнив, как влюблялись и путешествовали, взрослели и вдохновлялись под песни «Зверей», - говорят организаторы.
Во время двухчасового юбилейного шоу зрители услышат хиты из 12-ти альбомов группы.
Возрастное ограничение 12+
Иркутяне окунутся в воспоминания под песни группы «Звери»
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экзамен пишут 13 человек
В 2018 году в Бурятии было всего 15 школьных лесничеств, сейчас их уже 44
Пункт раздельного сбора мусора работал всё лето
Легендарная группа даст концерт в октябре
Велосипедисты преодолеют 8 км
Растению не помешала холодная погода
Наталья Якимова назвала улан-удэнскую публику очень отзывчивой
Горожан попросили бережно относиться к ним
Люди отчаянно пытаются попасть в салон, когда в нём буквально не осталось места
Ожидается ветер до 21 м/с
Среди осуждённых провели конкурс монологов
Этот элемент безопасности может спасти жизнь
Вырученные средства отправятся в фонд помощи животным
Собственника земли привлекут к ответственности
Соревнования состоятся в субботу