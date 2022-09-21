В Бурятии пройдёт велопробег в честь Дня трезвости

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В селе Курумкан в Бурятии 22 сентября пройдёт велопробег, приуроченный ко Всероссийскому дню трезвости. В нём могут принять участие все желающие от 18 лет и старше; сотрудники организаций и учреждений; семейные команды; команды сельских поселений; команды активистов ТОС и т.д.Велосипедисты стартуют с мемориал Победы по улице Балдакова, проедут через Курумканский мост и финишируют мемориале Победы. Протяжённость маршрута – 8 км.Во время велопробега пройдёт флешмоб.Всероссийский день трезвости отмечают в нашей стране ежегодно 11 сентября. Всемирный день трезвости – 3 октября.