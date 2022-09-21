Растению не помешала холодная погода
У жительницы Бичурского района Бурятии неожиданно зацвёл горох. Фотографию цветущего растения, датированную 13 сентября, женщина прислала в группу «Бичура-инфо. 24/7»
Сельчанка порядком удивилась, ведь осенью, как правило, уже снимают урожай. К тому же в республике уже были заморозки. Но, вероятно, на этот горох погода не повлияла.
Этим летом в Кабанском районе были зафиксированы огородные аномалии. У местных жителей выросли полуметровая фасоль, луковицы по полкило, пятиметровые подсолнухи и другие гигантские овощи. При этом сельчанка, у которой вымахали пятиметровые подсолнухи, рассказывала, что сажала обычные декоративные растения, которые априори не могли быть настолько высокими.
У жительницы Бурятии в сентябре внезапно зацвёл горох
Общество, Фото:
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