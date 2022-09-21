Люди отчаянно пытаются попасть в салон, когда в нём буквально не осталось места
Жители Зверосовхоза в Улан-Удэ жалуются на транспортную проблему своего микрорайона. Наглядное видео, как толпа на остановке «штурмом» берёт автобус, появилось в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия».
- Уехать невозможно ни утром, ни вечером в час пик, - жалуется местный житель.
По его словам, автобусов катастрофически не хватает.
- Пускают маленькие автобусы, в течение одного часа идут два автобуса один через Комушку, другой через Мокрова. И в очередной раз люди остались на остановке. Все обращения к директору МУП «Городские маршруты» остаются без изменений», - сетует пассажир.
На видео запечатлено столпотворение на остановке и давка в автобусе №16. Люди отчаянно пытаются попасть в салон, когда в нём буквально не осталось места. На видео попала кондуктор автобуса, которая на вопросы автора видео, почему автобус такой маленький, смогла лишь развести руками. Она добавила, что автобус большего размера им взять неоткуда.
В конечном итоге, многие горожане, ждущие на остановке, так и не смогли попасть в забитый салон.
Пользователи в комментариях поддержали автора поста. Они подчеркнули, что такая ситуация происходит и на других маршрутах в городе. «0 километр, такая же схема», «Автобусы приедут, а водить их некому», «А скоро зима, дети как в школу ездить будут?» - посетовали горожане.
Как сообщал «Байкал-Daily», до конца года Улан-Удэ получит более 120 новых автобусов. В том числе впервые за последние 14 лет автопарк МУП «Городские маршруты» пополняется автобусами большого класса «Волгабас». Они рассчитаны сразу на 111 пассажиров. Во время приёмки автобусов были озвучены предварительные 24 маршрута, по которым их запустят. Маршрут №16 значился в списке.
Жители Улан-Удэ не могут уехать из Зверосовхоза
Общество, Фото:
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