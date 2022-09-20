В Улан-Удэ проведут благотворительную книжную распродажу

Вырученные средства отправятся в фонд помощи животным



Улан-удэнский фонд защиты животных «Собака счастья» проведут благотворительную книжную распродажу (0+). Мероприятие пройдёт 21 сентября в кофейне «Триста Бариста» в центре города. Начало в 14:00.



- Это благотворительная акция и все средства, вырученные с книжной распродажи, будут направлены в помощь нашим животным, - сообщили представители фонда «Собака счастья»



Зооволонтёры рассказали «Байкал-Daily», что на мероприятие может прийти любой желающий. Однако сами книги специалисты будут продавать в соответствии с возрастом покупателя.



- Ограничений нет, могут прийти любые желающие. Ограничения могут быть по самим книгам. Детям продаём книги в соответствии с их возрастом, либо если есть необходимость в присутствии родителей, - добавили зооволонтёры.

