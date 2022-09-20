Вырученные средства отправятся в фонд помощи животным
Улан-удэнский фонд защиты животных «Собака счастья» проведут благотворительную книжную распродажу (0+). Мероприятие пройдёт 21 сентября в кофейне «Триста Бариста» в центре города. Начало в 14:00.
- Это благотворительная акция и все средства, вырученные с книжной распродажи, будут направлены в помощь нашим животным, - сообщили представители фонда «Собака счастья»
Зооволонтёры рассказали «Байкал-Daily», что на мероприятие может прийти любой желающий. Однако сами книги специалисты будут продавать в соответствии с возрастом покупателя.
- Ограничений нет, могут прийти любые желающие. Ограничения могут быть по самим книгам. Детям продаём книги в соответствии с их возрастом, либо если есть необходимость в присутствии родителей, - добавили зооволонтёры.
В Улан-Удэ проведут благотворительную книжную распродажу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вырученные средства отправятся в фонд помощи животным
Собственника земли привлекут к ответственности
Соревнования состоятся в субботу
Обучение проходит в виде практических занятий, семинаров, тренингов
Сотрудники ведомства высадили деревья в центре Улан-Удэ
В экспозиции будут представлены работы, в которых отразились народные традиции бурятской этнокультуры, а также портреты выдающихся деятелей Бурятии
Добровольцы оказались очень любознательными
Более четверти всех случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха пришлось на Иркутскую область
Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения Владимира Арсеньева
Высшей государственной награды удостоен Энвер Набиев
Ожидаются сильные порывы ветра
В честь праздника специалисты провели ряд массовых мероприятий
При сдаче оружия человек освобождается от уголовной ответственности
Высадка прошла в рамках всероссийского экосубботника «Зелёная Россия»
Обратиться также могут близкие военнослужащих