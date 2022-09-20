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В Бурятии за полгода выявлено шесть случаев высокого загрязнения воздуха

В Бурятии за полгода выявлено шесть случаев высокого загрязнения воздуха
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Более четверти всех случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха пришлось на Иркутскую область

Бурятия вошла в число регионов, где в первом полугодии 2022 были зафиксированы случаи высокого загрязнения атмосферного воздуха. Исследование, проведённое на основе данных Росгидромета, представила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Всего за полгода в России было выявлено 92 случая высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. Из них более четверти (26 случаев, все относятся к высокому загрязнению) приходятся на Иркутскую область (города Братск, Усолье-Сибирское, Зима, Черемхово, Свирск, Вихоревка, Тулун, Бирюсинск, Шелехов). Далее с большим отрывом следуют ещё 12 регионов, в числе которых Бурятия (Улан-Удэ, Селенгинск, село Брянск) и Забайкальский край (Чита). В Бурятии и Забайкалье отмечено по шесть случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха.

- Под высоким загрязнением (ВЗ) понимается содержание в атмосферном воздухе одного или нескольких веществ, превышающее предельно допустимую концентрацию в 10 и более раз. Под экстремально высоким загрязнением (ЭВЗ) понимается превышение предельно допустимой концентрации веществ в 20-29 раз при сохранении этого уровня более двух суток, либо в 30-49 раз при сохранении этого уровня от восьми часов и более, либо в 50 и более раз при разовом превышении. Высокие и экстремально высокие загрязнения могут нанести существенный вред окружающей среде и здоровью человека, - сообщается в исследовании.

Согласно исследованию FinExpertiza, кроме Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, в числе таких регионов оказались Оренбургская область, Красноярский край, Свердловская область, Кемеровская область, Самарская область, Челябинская область и др.

Отметим, в первом полугодии 2022 года количество зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха уменьшилось по сравнению с рекордными показателями аналогичного периода 2021 года почти в два раза, однако осталось значительно выше допандемийного уровня.

В половине случаев опасных загрязнений воздуха основным отравляющим веществом выступал бензпирен, вторым самым распространённым загрязняющим веществом оказался сероводород. В 13 случаях в атмосфере наблюдались высокие и экстремально высокие загрязнения взвешенными веществами, содержащими аэрозоли почв - инциденты были вызваны пыльными бурями (в ряде случаев воздушные массы переносились из Казахстана) и не носили техногенный характер. Также было зафиксировано девять случаев высокого загрязнения диоксидом серы, два случая высокого загрязнения свинцом, один случай высокого загрязнения диоксидом азота.

Как сообщал «Байкал-Daily», повышенное загрязнение воздуха – больной для Улан-Удэ вопрос на протяжении последних лет. В городе 67 тысяч частных домов, которые топятся углём и дровами. Зимой нормы бензапирена в воздухе превышены в 50 и более раз.

В ходе исследований было решено, что главный способ борьбы – переход на электроотопление. По подсчётам, на модернизацию электросетей понадобится порядка семи миллиардов рублей. Финансирование власти Бурятии надеются получить из федерального бюджета. Тем более что Улан-Удэ попадёт в федеральный проект «Чистый воздух».

- До апреля 2020 года проблемой чистого воздуха не занимался никто. Проблема была, загрязнение воздуха было, но решением никто не занимался. Теперь, спустя два года, мы очертили контур проблемы и нашли пути её решения. У нас есть экологическое и экономическое обоснование комплексного плана по снижению выбросов в атмосферу, - отмечал ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

загрязнение воздуха

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