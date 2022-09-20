Волонтёры культуры Бурятии обучились в Байкальской заповедной школе

Добровольцы оказались очень любознательными



Волонтёры культуры Бурятии прошли обучение в Байкальской заповедной школе. 18 сентября сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» встретили самых активных добровольцев на территории Забайкальского национального парка.



Традиционно подобные встречи проходят в геокуполе (белом шатре возле контрольно-пропускного пункта парка). Он вмещает в себя несколько интерактивных площадок, работа на которых строится в зависимости от возраста посетителей. Студенты, как самая продвинутая и неравнодушная к теме экологии аудитория, проявили интерес к каждому объекту образовательного проекта. Друг за другом они участвовали в процессе ручного прессования пластиковых и металлических тар, а затем потренировались в сортировке мусора онлайн, на мультитач-столе.



Отдельного внимания молодёжи заслужил стеллаж с материалами и предметами на разных стадиях переработки вторсырья: несмотря на то, что это направление производства сейчас набирает популярность, в магазинах ещё нет большого ассортимента канцелярии и предметов интерьера из переработанных материалов.



Увлечённо поучаствовали и в опытах с водой. Всем посетителям школы предоставляется возможность исследовать четыре ближайших водоёма научными методами, которыми пользуются учёные во время мониторинга. Познакомившись с полученными результатами, волонтёры отметили уникальность каждого элемента водной системы Байкала и поделились мыслями по уменьшению её бытового загрязнения.



В продолжение знакомства с деятельностью национального парка, гости заглянули в визит-центр. Там они прослушали информацию о флоре и фауне территории, внимательно ознакомились с существующими тропами и наметили себе план на ближайшее путешествие.



- За прошедший туристический сезон в Байкальской заповедной школе побывали почти 2 000 учеников. Нам особенно приятно, когда им откликаются затронутые темы и каждый принимает участие в действиях, которые разворачиваются на площадках купола, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



