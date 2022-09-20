В Бурятии более 300 человек обучились в школе приёмных родителей

Обучение проходит в виде практических занятий, семинаров, тренингов



В Бурятии за первое полугодие 2022 года в школах приёмных родителей полный курс обучения прошли и получили свидетельство о прохождении подготовки 300 человек, сообщили в пресс-службе регионального министерства социальной защиты.



- Из этого числа замещающими родителями стали 128 человек, усыновителями – 9; опекунами (попечителями) – 91; приёмными родителями – 24, предварительная опека оформили 4 человека. В сравнении с первым полугодием 2021 года число желающих принять в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей стало больше на 21 человека, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Наибольшее количество кандидатов в замещающие родители подготовленных и получивших свидетельство о прохождении школы в центре «Малышок». Из 150 кандидатов - 37 приняли в свою семью ребёнка.



В Заиграевском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних также работает школа приёмных родителей.



В 2021 году её закончили 25 человек, из них 16 стали замещающими родителями. В 2022 году уже 14 жителей района стали приёмными родителями. В сегодня ещё 5 человек проходят обучение.



Обучение проходит в виде практических занятий, семинаров, тренингов. Кандидаты в замещающие родители проходят психологическое тестирование, на основании которого составляется заключение. По окончанию обучения кандидаты получают свидетельство, установленного образца.





Как отметили в минсоцзащиты Бурятии, за первое полугодие 2022 года разными формами семейного устройства охвачены 199 детей - 8 из них усыновлены, 84 – переданы на воспитание в семьи опекунов (попечителей), 42 ребёнка - в приёмные семьи, 23 – вернулись в кровные семьи, 42 ребёнка - устроены в гостевую семью.



Количество детей, устроенных в семьи, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 42 человека.

