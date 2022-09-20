В Бурятии прогнозируют похолодание и мокрый снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ожидаются сильные порывы ветра



Жителей Бурятии предупреждают о ненастной погоде.



По данным синоптиков, 21 сентября ожидается холодная, ветреная погода с порывами до 16-21 м/с. Выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега.



- Повышается риск возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, затруднение движения на автомобильных дорогах, подтопление пониженных участков местности, - отмечают в Главном управлении МЧС по Бурятии.



Жителей призвали отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты, акватории водоёмов.







