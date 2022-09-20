Ожидаются сильные порывы ветра
Жителей Бурятии предупреждают о ненастной погоде.
По данным синоптиков, 21 сентября ожидается холодная, ветреная погода с порывами до 16-21 м/с. Выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега.
- Повышается риск возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, затруднение движения на автомобильных дорогах, подтопление пониженных участков местности, - отмечают в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Жителей призвали отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты, акватории водоёмов.
В Бурятии прогнозируют похолодание и мокрый снег
Общество, Фото:
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