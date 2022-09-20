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Росгвардейцы Бурятии присоединились акции «Древо Сталинграда»

Росгвардейцы Бурятии присоединились акции «Древо Сталинграда»
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Сотрудники ведомства высадили деревья в центре Улан-Удэ

В рамках всероссийской акции «Росгвардия. Страницы Победы», приуроченной к 80-летию победы в Сталинградской битве, сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Бурятии приняли участие в высадке деревьев на территории зелёной зоны Гостиных рядов в Улан-Удэ.

Совместно с МБУ «Городское лесничество» росгвардейцы высадили саженцы рябины и клёна, поддержав муниципальную программу «Зелёный город».



- Мы ежегодно принимаем участие в мероприятиях по озеленению нашей родной Бурятии. Эти саженцы символизируют мужество и самоотверженность воинов, наших дедов и прадедов, которые победили в крупнейшем сражении Великой Отечественной войны. Мой дедушка, Иванов Александр Филиппович, участвовал в Сталинградской битве и рассказывал мне об этом переломном сражении, - рассказал старший помощник начальника отделения по военно-политической работе управления Росгвардии по Бурятии Алексей Иванов.

Озеленение столицы Бурятии включает в себя посадку деревьев, кустарников, цветов и газонов.

- Сегодня мы проводим работы по благоустройству зелёной зоны центра города, осуществляем посадку древесно-кустарниковой растительности. Перед посадкой мы объяснили ребятам, как правильно посадить саженцы, чтобы они прижились, – отметил рабочий зелёного строительства муниципального учреждения «Городское лесничество» Бато Банзаров.

Высаженные саженцы будут радовать не одно поколение жителей и гостей столицы, напоминая им о подвигах советских воинов, сообщает пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии. 


Росгвардия

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