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Врачи Тункинской больницы отметили День безопасности пациентов

Врачи Тункинской больницы отметили День безопасности пациентов
Общество,  Фото:Тункинская ЦРБ
В честь праздника специалисты провели ряд массовых мероприятий

В минувшие выходные сотрудники Тункинской центральной районной больницы отпраздновали Всемирный день безопасности пациентов. Традиционно он отмечается 17 сентября.

В этот день врачи провели ряд массовых мероприятий, приуроченных к празднику.


Здоровье человека - это одна из главных ценностей нашего столетия. Заботясь о нем, мы должны использовать самые наилучшие, самые эффективные и оперативные методы излечения и реабилитации пациентов, считают тункинские врачи.

- Нам, сотрудникам Тункинской ЦРБ, крайне важно качество оказываемых обществу услуг, поддержка и развитие медицины на местах. Сотрудники постоянно проходят обучение, внедряются новые методы и завозится новое оборудование, - рассказывают врачи.

Этот всемирный праздник призван обратить внимание мирового сообщества на улучшение качества оказания медицинской помощи, привлечь его к разработке методов, которые позволят минимизировать негативное влияние на здоровье пациентов.




Ко всему прочему, врачи Тункинской ЦРБ предлагают ознакомиться с обращением министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, посвящённому этому празднику:

«17 сентября Министерством здравоохранения России совместно с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в России запланированы мероприятия, посвящённые Всемирному дню безопасности пациентов в 2022 году.

Небезопасные методы медикаментозного лечения и ошибки при использовании лекарственных средств входят в число ведущих причин нанесения предотвратимого вреда пациентам в медицинских учреждениях всего мира.

Медикаментозные ошибки допускаются там, где системные недостатки в организации лекарственной терапии, а также человеческие факторы, такие как усталость, неудовлетворительные условия работы или нехватка персонала, влияют на правильность назначения, учёта, отпуска, приёма препаратов и контроля за их применением, что в свою очередь может нанести серьёзный вред пациенту, привести к инвалидности или даже смерти.

Продолжающаяся пандемия COVID-19 значительно повысила риск таких ошибок и связанного с ними вреда.

С учётом огромного бремени наносимого ущерба тема Всемирного дня безопасности пациентов 2022 г. была сформулирована как «Безопасное применение лекарственных препаратов», а его лозунг – «Лекарства без вреда».

Тункинская ЦРБ

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