Высадка прошла в рамках всероссийского экосубботника «Зелёная Россия»
В Нижнеудинске Иркутской области сотрудники полиции приняли участие в акции «Зелёная Россия».
«Зелёная Россия» - это всероссийский субботник, практический урок бережного отношения к природе.
Сотрудники отдела МВД России по Нижнеудинскому району приняли участие в субботнике совместно с участковым лесничеством. Общими силами было высажено более 500 саженцев хвойных деревьев. Высадка прошла в лесу в Нижнеудинском районе.
- Полицейские на постоянной основе принимают участие в мероприятиях по лесовосстановлению, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области полицейские высадили более 500 саженцев
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