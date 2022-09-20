В Иркутской области полицейские высадили более 500 саженцев

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Высадка прошла в рамках всероссийского экосубботника «Зелёная Россия»



В Нижнеудинске Иркутской области сотрудники полиции приняли участие в акции «Зелёная Россия».



«Зелёная Россия» - это всероссийский субботник, практический урок бережного отношения к природе.



Сотрудники отдела МВД России по Нижнеудинскому району приняли участие в субботнике совместно с участковым лесничеством. Общими силами было высажено более 500 саженцев хвойных деревьев. Высадка прошла в лесу в Нижнеудинском районе.



- Полицейские на постоянной основе принимают участие в мероприятиях по лесовосстановлению, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



