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В Бурятии ненастная погода

В Бурятии ненастная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Ожидается ветер до 21 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 21 сентября по республике облачно с прояснением, ночью местами, днём на большей части территории небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер северо-западный 7-12, ночью в отдельных районах до 17, днём до 16-21 м/с. Температура ночью +2,+7, местами -3,-8, днём +6,+12.

В Улан-Удэ небольшой дождь, днём с переходом в мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12, утром и днём порывы до 15-19 м/с. Температура ночью +4,+6, днём +8,+10.
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