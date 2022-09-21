Ожидается ветер до 21 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 сентября по республике облачно с прояснением, ночью местами, днём на большей части территории небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер северо-западный 7-12, ночью в отдельных районах до 17, днём до 16-21 м/с. Температура ночью +2,+7, местами -3,-8, днём +6,+12.
В Улан-Удэ небольшой дождь, днём с переходом в мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12, утром и днём порывы до 15-19 м/с. Температура ночью +4,+6, днём +8,+10.
В Бурятии ненастная погода
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