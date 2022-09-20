В Иркутской области пешеходов призывают носить светоотражатели

Общество, Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Этот элемент безопасности может спасти жизнь



В городе Ангарске инспекторы ДПС выявляют пешеходов, не использующих световозвращающие элементы на одежде в тёмное время суток. Полиция напоминает людям, что эти элементы могут спасти ему жизнь и являются обязательными вне населённых пунктов.



- В результате двадцати дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, зарегистрированных на территории Ангарского городского округа с начала 2022 года, 2 человека погибли и 18 получили травмы. Оба происшествия с летальным исходом были зафиксированы в тёмное время суток, а пешеходы не имели на себе ни одного световозвращающего элемента, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Во время рейдов полицейские обращают особое внимание на пешеходов, которые передвигаются по обочинам загородных автодорог, при этом не обеспечив свою видимость для проезжающих мимо водителей.

