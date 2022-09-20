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В Иркутской области пешеходов призывают носить светоотражатели

В Иркутской области пешеходов призывают носить светоотражатели
Общество,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Этот элемент безопасности может спасти жизнь

В городе Ангарске инспекторы ДПС выявляют пешеходов, не использующих световозвращающие элементы на одежде в тёмное время суток. Полиция напоминает людям, что эти элементы могут спасти ему жизнь и являются обязательными вне населённых пунктов.

- В результате двадцати дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, зарегистрированных на территории Ангарского городского округа с начала 2022 года, 2 человека погибли и 18 получили травмы. Оба происшествия с летальным исходом были зафиксированы в тёмное время суток, а пешеходы не имели на себе ни одного световозвращающего элемента, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Во время рейдов полицейские обращают особое внимание на пешеходов, которые передвигаются по обочинам загородных автодорог, при этом не обеспечив свою видимость для проезжающих мимо водителей.
Иркутская область Ангарск ГИБДД

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