В Улан-Удэ осуждённые женщины прочитали осенние произведения

Среди осуждённых провели конкурс монологов



В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ среди осуждённых прошёл конкурс монологов «Осень».



В своих выступлениях женщины не только продекламировали монологи об осени из произведений известных русских писателей, таких как Лев Толстой, Михаил Булгаков, Фёдор Достоевский, но и рассказали членам жюри свою интерпретацию прочитанного ими текста.



Жюри в свою очередь оценивали исполнительское мастерство участниц, сценическую культуру, а также полноту и выразительность раскрытия темы конкурса.



По словам сотрудников воспитательного отдела учреждения, осуждённые проявляют большой интерес к литературе, они перечитывают русскую классику и знакомятся с современными книгами, обсуждают прочитанные произведения на заседаниях литературного кружка, тем самым повышая свою грамотность и расширяя кругозор, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



