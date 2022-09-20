Среди осуждённых провели конкурс монологов
В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ среди осуждённых прошёл конкурс монологов «Осень».
В своих выступлениях женщины не только продекламировали монологи об осени из произведений известных русских писателей, таких как Лев Толстой, Михаил Булгаков, Фёдор Достоевский, но и рассказали членам жюри свою интерпретацию прочитанного ими текста.
Жюри в свою очередь оценивали исполнительское мастерство участниц, сценическую культуру, а также полноту и выразительность раскрытия темы конкурса.
По словам сотрудников воспитательного отдела учреждения, осуждённые проявляют большой интерес к литературе, они перечитывают русскую классику и знакомятся с современными книгами, обсуждают прочитанные произведения на заседаниях литературного кружка, тем самым повышая свою грамотность и расширяя кругозор, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые женщины прочитали осенние произведения
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