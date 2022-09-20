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В центре Улан-Удэ жители вынуждены сидеть на перевёрнутой лавочке

В центре Улан-Удэ жители вынуждены сидеть на перевёрнутой лавочке
Общество,  Фото:"Аноним 03"
«Суровый Улан-Удэ», - шутят очевидцы

В ходе дорожного ремонта по улице Коммунистической в Улан-Удэ была разобрана часть трамвайной остановки. В результате чего на данный момент ширина остановки сократилась, а за спинами пассажиров зияет яма в асфальте.

Разобрав дорожное полотно, дорожные рабочие решили не усложнять себе задачу, и скамейка, стоявшая на месте разлома, так там и осталась. Сейчас она лежит практически на боку. В таком состоянии её и запечатлел горожанин, отправивший фотографии в паблик «Аноним 03».

Однако находчивых горожан такое положение дел не удивило, и лавочку по-прежнему продолжают использовать по назначению.

«Суровый Улан-Удэ», - так ёмко охарактеризовали сложившуюся ситуацию комментаторы.
остановка общественного транспорта

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