Жители Левого берега Улан-Удэ опаздывают на работу из-за пробок

«Выезжаем в 6:40 и не успеваем!» - негодуют левобережцы
Жители Левоборежья Улан-Удэ массово жалуются на утренние пробки. Горожане опаздывают по утрам на работу, несмотря на то, что выходят из дома до семи часов утра. Многие вынуждены идти по Селенгинскому мосту в утренние часы пик пешком, чтобы успеть вовремя.
К огромным заторам на Левом берегу приводят в том числе так называемые «обочечники».
- Опять утром Левый берег весь стоит, часами! Выезжаем в 6:40 и не успеваем проехать пробки. Люди выходят из маршруток в районе Солдатского и идут пешком, опаздывают на учёбу и работу, причём толпами! И пробка по большому счëту, потому что очень огромное количество машин едут по грунтовой дороге слева и справа вдоль основной, и на улице Дорожной у светофора выезжают, перекрывают основную дорогу и потоком едут. А главное, пробка стоит до самого Аэропорта! – поднял проблему местный житель в паблике «Аноним 03».
Раньше на грунтовой дороге стояли бетонные блоки, и тогда таких проблем не было. «Все выезжали на главную, как положено», - вспоминает местный житель.
- Может, ГИБДД и дорожные службы обратят на этот участок дороги особое внимание и подумают, как улучшить ситуацию, - обратился житель Левобережья.
В комментариях пользователи призывают к скорейшему строительству нового моста через Селенгу:
«Надо строить мост, тогда не будет пробок»,
«Это никогда не закончится, нужен новый мост, с трамвайными путями до аэропорта»,
«Мост, мост, ещё раз мост»,
«Да, это очень огромная проблема! Зимой вообще невозможно уехать, стоишь морозишься! Все маршруты полные. Ещё и пробки километровые»,
«Зато на площади «рояль в кустах» и «кони в … зелени», вот это я понимаю»,
«Незачем было так Левый берег застраивать, раньше такого не было и жили спокойно».
Как сообщал «Байкал-Daily», вопрос нового моста через Селенгу сдвинулся с мёртвой точки в 2021 году. Началась разработка технико-экономического обоснования строительства объекта. Это первый шаг к возможному строительству, на основе которого в будущем будут разрабатывать рабочую документацию. Тогда было решено, что будущий мост будет шестиполосным. Из них две полосы – для общественного транспорта. В случае, если удастся обосновать необходимость трамвайных путей (эти работы очень дорогие) и получить финансирование, запустят на Левый берег и трамвай. В противном случае полоса для возможных трамвайных путей останется на перспективу.
Весной 2022 года руководитель Росавтодора Роман Новиков во время рабочей встречи с главой Бурятии пообещал изучить возможность строительства моста через Селенгу.
Жители Левого берега Улан-Удэ опаздывают на работу из-за пробок
Общество, Фото:
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