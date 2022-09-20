«Для сцены уже не молода»: Александра Санданова ушла из театра «Байкал»

«Я к этому шла давно», - призналась артистка
Артистка Александра Санданова ушла из театра песни и танца «Байкал». Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. Публикацию она сопроводила коротким видео, на котором сперва стоит в национальном костюме, а затем с трудовой книжкой в руках.
- Да, это правда! Я ушла из театра! Это были мои последние гастроли в этом коллективе! Пришло время… - написала Александра Санданова.
Она отметила, что решение не спонтанное, не принятое в эмоциональном порыве, а взвешенное. «Я к этому шла давно», - пояснила артистка.
- Когда работа перестаёт радовать, и хочется что-то менять. Пытаться вытягивать из себя вечный позитив не удаётся, потому что нет вдохновения, рутина поглощает (хотя у нас очень разнообразная жизнь по сравнению с другими профессиями), - продолжила Александра Санданова.
Кроме этого, по её словам, за последний год здоровье очень ухудшилось, что не даёт возможности работать в полную силу. Терпеть боли Александра уже не может, а времени на восстановление нет. «Так что лечусь, а потом танцевать только для себя», - пояснила она.
Помимо прочего, Александра Санданова отметила, что для сцены она уже всё-таки не молода.
- Для сцены я уже не молода. Когда рядом танцуют девочки на 10-12 лет младше - это заметно, и мне не комфортно, я так не хочу! Все это угнетало! И из этого надо было выбираться! Куда? Не знаю. И не боюсь! – продолжила танцовщица.
Александра Санданова благодарит коллектив, в котором провела половину своей жизни.
- Сколько при мне артистов ушло и пришло уже не сосчитаю, но никто не жалеет и двигается дальше. Просто это не предел, и жизнь на этом не заканчивается! Очень благодарна театру за Арсалана, здесь мы встретились, здесь началась наша семья и здесь росли наши дети. А ещё очень благодарна за друзей, коллег - они моя вторая семья, с ними я проводила времени даже намного больше, чем с детьми. Я их всех люблю, - обратилась Александра Санданова.
В завершение она пожелал театру «Байкал» процветания и добавила: «Незаменимых людей нет, новые «кирпичики» всегда будут».
Справка:
Александра Санданова родилась в Улан-Удэ. В 2008 году окончила Бурятский хореографический колледж по специальности артист балета. В 2011-м окончила ВСГАКИ по специальности «Художественный руководитель, педагог-хореограф».
С 2008 года работала в театре «Байкал».
Имеет награды:
2012 г. - Диплом лауреата 2 степени конкурса «Престиж»
2012 г. - Диплом лауреата 2 степени Межрегионального конкурса «Байкальский танцевальный марафон»
2014 г. - Диплом лауреата 2 степени конкурса «Звезда Пекина» (КНР)
2015 г. - Диплом лауреата 1 степени конкурса «Алтан Гадас»" (г. Улан-Батор)
2014 г. - Почётная грамота театра «Байкал»
2014 г. - Почётная грамота Министерства культуры Республики Бурятия
2017 г. - Почётная грамота театра «Байкал»
Участвовала в проектах «Цветок Байкала», «Феерия танца», «Блеск Азии», «Дух предков», сольный концерт Ирины Баторовой, «Ночь Ёхора», «Новогоднее шоу», «Амаралтын Удэшэ», «Убэлэй плей-лист».
Выступала с гастролями во Франции, Монголии, на Тайване.
«Для сцены уже не молода»: Александра Санданова ушла из театра «Байкал»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Я к этому шла давно», - призналась артистка
Мужчину депортировали после отбытия срока за убийство
Такие «инновации» были обнаружены на территории школы №40
Движение ограничат из-за соревнований велосипедистов
Улан-Удэнскую ТЭЦ-2 растопили на несколько дней позже срока
Дети рискуют получить травму при скатывании
Представитель Бурятии завоевал две золотые медали
Женщина обратилась за разъяснением в прокуратуру
В вопросе разбиралась прокуратура
Аферист выманил у людей 9,3 млн рублей
В Улан-Удэ днём до +16
Учреждения наметили дальнейшие возможности сотрудничества
Из-за дефицита кадров в одной очереди сидят и старики, и дети
При этом в Чите заболеваемость наоборот возросла
Возбуждено восемь административных дел