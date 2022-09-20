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«Для сцены уже не молода»: Александра Санданова ушла из театра «Байкал»

«Для сцены уже не молода»: Александра Санданова ушла из театра «Байкал»
Общество,  Фото:личная страница
«Я к этому шла давно», - призналась артистка

Артистка Александра Санданова ушла из театра песни и танца «Байкал». Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. Публикацию она сопроводила коротким видео, на котором сперва стоит в национальном костюме, а затем с трудовой книжкой в руках.

- Да, это правда! Я ушла из театра! Это были мои последние гастроли в этом коллективе! Пришло время… - написала Александра Санданова.

Она отметила, что решение не спонтанное, не принятое в эмоциональном порыве, а взвешенное. «Я к этому шла давно», - пояснила артистка.

- Когда работа перестаёт радовать, и хочется что-то менять. Пытаться вытягивать из себя вечный позитив не удаётся, потому что нет вдохновения, рутина поглощает (хотя у нас очень разнообразная жизнь по сравнению с другими профессиями), - продолжила Александра Санданова.

Кроме этого, по её словам, за последний год здоровье очень ухудшилось, что не даёт возможности работать в полную силу. Терпеть боли Александра уже не может, а времени на восстановление нет. «Так что лечусь, а потом танцевать только для себя», - пояснила она.

Помимо прочего, Александра Санданова отметила, что для сцены она уже всё-таки не молода.

- Для сцены я уже не молода. Когда рядом танцуют девочки на 10-12 лет младше - это заметно, и мне не комфортно, я так не хочу! Все это угнетало! И из этого надо было выбираться! Куда? Не знаю. И не боюсь! – продолжила танцовщица.

Александра Санданова благодарит коллектив, в котором провела половину своей жизни.

- Сколько при мне артистов ушло и пришло уже не сосчитаю, но никто не жалеет и двигается дальше. Просто это не предел, и жизнь на этом не заканчивается! Очень благодарна театру за Арсалана, здесь мы встретились, здесь началась наша семья и здесь росли наши дети. А ещё очень благодарна за друзей, коллег - они моя вторая семья, с ними я проводила времени даже намного больше, чем с детьми. Я их всех люблю, - обратилась Александра Санданова.

В завершение она пожелал театру «Байкал» процветания и добавила: «Незаменимых людей нет, новые «кирпичики» всегда будут».

Справка:

Александра Санданова родилась в Улан-Удэ. В 2008 году окончила Бурятский хореографический колледж по специальности артист балета. В 2011-м окончила ВСГАКИ по специальности «Художественный руководитель, педагог-хореограф».

С 2008 года работала в театре «Байкал».

Имеет награды:

2012 г. - Диплом лауреата 2 степени конкурса «Престиж»
2012 г. - Диплом лауреата 2 степени Межрегионального конкурса «Байкальский танцевальный марафон»
2014 г. - Диплом лауреата 2 степени конкурса «Звезда Пекина» (КНР)
2015 г. - Диплом лауреата 1 степени конкурса «Алтан Гадас»" (г. Улан-Батор)
2014 г. - Почётная грамота театра «Байкал»
2014 г. - Почётная грамота Министерства культуры Республики Бурятия
2017 г. - Почётная грамота театра «Байкал»

Участвовала в проектах «Цветок Байкала», «Феерия танца», «Блеск Азии», «Дух предков», сольный концерт Ирины Баторовой, «Ночь Ёхора», «Новогоднее шоу», «Амаралтын Удэшэ», «Убэлэй плей-лист».

Выступала с гастролями во Франции, Монголии, на Тайване.
театр "Байкал" театр Байкал

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