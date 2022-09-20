Все дома Улан-Удэ подключили к теплу

Улан-Удэнскую ТЭЦ-2 растопили на несколько дней позже срока



В Улан-Удэ все многоквартирные дома и соцобъекты подключены к теплу. В настоящее время идет регулировка гидравлического режима, сообщили в пресс-службе мэрии.



Улан-Удэнская ТЭЦ-2 растоплена 19 сентября. По плану она должна была быть запущена 15 сентября, но из-за тёплой погоды и малой нагрузки срок был перенесён.



– Нельзя было допустить перегрева сетевой воды, потому что одного котла много, а нагрузки ещё мало, так как не все юридические лица подключились к теплу. В связи с этим в последние двое суток было много жалоб по Октябрьскому району. Это зона ответственности ТЭЦ-2. Сейчас она введена в работу. В течение дня произведены необходимые переключения и перед ресурсоснабжающей организацией поставлена задача – снять все поступившие жалобы, – сказал на брифинге первый заместитель председателя комитета городского хозяйства по жилищно-коммунальному комплексу Александр Тюрюханов.



Он отметил, что в процессе теплоснабжения участвуют много разных структур и подразделений, задействовано большое количество людей. Во-первых, это выработка тепла на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, 33-х городских котельных и других ведомственных котельных. Во-вторых, транспортировка тепла от источника до потребителя. Здесь работает «Улан-Удэнский энергетический комплекс». В-третьих, управляющие компании и ТСЖ, которые доводят тепло до каждой квартиры.



– Процесс серьёзный. Протяжённость у нас более 400 км тепловых сетей. Основной задачей муниципального образования является координация работы всех организаций разного уровня подчиненности и контроль передачи тепла от источника до потребителя, – отметил Александр Тюрюханов. – Специально для этого смонтирована система мониторинга. В 22-х точках системы теплоснабжения ведется контроль по параметрам температуры, давление подающего и обратного трубопровода. Если теплоноситель возвращается от потребителей не охлаждённым, а горячим, это говорит о каких-то сбоях. Значит не отрегулирован гидравлический режим.



Также ежедневно в 8:00 проходит городской штаб по прохождению отопительного сезона, на котором рассматриваются все жалобы. В работе штаба участвуют все ресурсоснабжающие организации, районные администрации, управляющие компании и ТСЖ, управление административного контроля, управление муниципальной жилищной инспекции.



По каждому нарушению принимается решение. Всё, что не отработано в течение дня, ставится на контроль в мэрии. Это отлаженная система, которая положительно зарекомендовала себя в прошлый отопительный сезон.



При возникновении вопросов по отоплению, водоснабжению жильцы должны, прежде всего, подать сигнал об этом в свои управляющие компании, ТСЖ. Если там не решат вопрос, то следует обращаться в Единую диспетчерскую службу города.



В Улан-Удэ к отоплению подключены все 2194 многоквартирных дома. Паспорта готовности они получили до 5 сентября. Объекты социального значения были подключены в первые четыре дня.

