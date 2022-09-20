Жителей Улан-Удэ обеспокоила детская горка

Дети рискуют получить травму при скатывании
Житель Улан-Удэ поделился своими наблюдениями об опасной детской горке в паблике «Аноним 03». Горожанин запечатлел на первый взгляд обычную детскую горку, находящуюся в одном из дворов микрорайона Стеклозавод.
Однако внимание автора поста привлекла не сама горка, а то, что находится прямиком под ней, а именно – торчащий из-под песка кусок бетонной конструкции, на которую горка и была установлена. И находится опасный для детей элемент в самом низу горки – точно в месте приземления детей после спуска.
Других горожан подобная находка раздосадовала, но, судя по всему, не удивила: «В 140А тоже такие есть», «На Дивизке все такие», «Да они по всей Бурятии такие, поэтому песочком и подсыпают», - посетовали комментаторы.
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