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Жителей Улан-Удэ обеспокоила детская горка

Жителей Улан-Удэ обеспокоила детская горка
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Дети рискуют получить травму при скатывании

Житель Улан-Удэ поделился своими наблюдениями об опасной детской горке в паблике «Аноним 03». Горожанин запечатлел на первый взгляд обычную детскую горку, находящуюся в одном из дворов микрорайона Стеклозавод.

Однако внимание автора поста привлекла не сама горка, а то, что находится прямиком под ней, а именно – торчащий из-под песка кусок бетонной конструкции, на которую горка и была установлена. И находится опасный для детей элемент в самом низу горки – точно в месте приземления детей после спуска.


Других горожан подобная находка раздосадовала, но, судя по всему, не удивила: «В 140А тоже такие есть», «На Дивизке все такие», «Да они по всей Бурятии такие, поэтому песочком и подсыпают», - посетовали комментаторы.

горка

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