Атаман из Бурятии стал чемпионом России по метанию ножа

Общество, Фото: предоставлено минспорта Бурятии

Представитель Бурятии завоевал две золотые медали



Александр Тырин из Северобайкальска блестяще выступил на чемпионате России по спортивному метанию ножа. Представитель Бурятии завоевал две золотые медали в двух дисциплинах - на дистанции 5 метров с результатом 540 баллов и 7 метров с результатом 485 баллов.



Также Александр выполнил норматив на присвоение звания мастера спорта России.



На протяжении четырёх соревновательных дней почти 200 спортсменов из 49 регионов страны выявляли сильнейших в нескольких спортивных дисциплинах.



- В прошлом году Александр также yвepeннo зaбpaл звaниe чeмпиoнa Poccии в cпopтивнoм мeтaнии нoжa, обoйдя 24-кpaтнoгo чeмпиoнa миpa, - отметили в минспорта Бурятии.



Александр Тырин является атаманом станичного казачьего общества «Северобайкальская станица» окружного казачьего общества «Верхнеудинское» Забайкальского войскового казачьего общества. Он президент республиканской Федерации по спортивному метанию ножа.

