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Атаман из Бурятии стал чемпионом России по метанию ножа

Атаман из Бурятии стал чемпионом России по метанию ножа
Общество,  Фото:предоставлено минспорта Бурятии
Представитель Бурятии завоевал две золотые медали

Александр Тырин из Северобайкальска блестяще выступил на чемпионате России по спортивному метанию ножа. Представитель Бурятии завоевал две золотые медали в двух дисциплинах - на дистанции 5 метров с результатом 540 баллов и 7 метров с результатом 485 баллов.

Также Александр выполнил норматив на присвоение звания мастера спорта России.

На протяжении четырёх соревновательных дней почти 200 спортсменов из 49 регионов страны выявляли сильнейших в нескольких спортивных дисциплинах.

- В прошлом году Александр также yвepeннo зaбpaл звaниe чeмпиoнa Poccии в cпopтивнoм мeтaнии нoжa, обoйдя 24-кpaтнoгo чeмпиoнa миpa, - отметили в минспорта Бурятии.

Александр Тырин является атаманом станичного казачьего общества «Северобайкальская станица» окружного казачьего общества «Верхнеудинское» Забайкальского войскового казачьего общества. Он президент республиканской Федерации по спортивному метанию ножа. 
спорт чемпионат России метание ножа

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