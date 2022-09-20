Женщина обратилась за разъяснением в прокуратуру
Первый заместитель прокурора Бурятии Алексей Шевченко с помощью видеоконференцсвязи провёл личный приём жителей и предпринимателей Прибайкальского района.
Люди поднимали вопросы соблюдения земельного, налогового законодательства, назначения социальных выплат.
Трое заявителей из села Турка пожаловались на действия органов местного самоуправления при разрешении их обращений о включении земельных участков в границы населённого пункта.
Местная жительница оказалась не согласна с отказом в оформлении пособий на несовершеннолетних детей. Уполномоченным органом принято это решение в связи с превышением среднедушевого дохода семьи установленной величины прожиточного минимума.
Поводом для заявления женщины, ранее осуществлявшей предпринимательскую деятельность, явился арест на имущество и счета, наложенный налоговым органом.
- Во время приёма жители Прибайкальского района получили разъяснения законодательства от представителя надзорного ведомства, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По поступившим обращениям организованы проверки.
В Бурятии бывшей предпринимательнице арестовали счета
Общество, Фото:
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