В Бурятии бывшей предпринимательнице арестовали счета

Общество, Фото: прокуратура РБ

Женщина обратилась за разъяснением в прокуратуру



Первый заместитель прокурора Бурятии Алексей Шевченко с помощью видеоконференцсвязи провёл личный приём жителей и предпринимателей Прибайкальского района.



Люди поднимали вопросы соблюдения земельного, налогового законодательства, назначения социальных выплат.



Трое заявителей из села Турка пожаловались на действия органов местного самоуправления при разрешении их обращений о включении земельных участков в границы населённого пункта.



Местная жительница оказалась не согласна с отказом в оформлении пособий на несовершеннолетних детей. Уполномоченным органом принято это решение в связи с превышением среднедушевого дохода семьи установленной величины прожиточного минимума.



Поводом для заявления женщины, ранее осуществлявшей предпринимательскую деятельность, явился арест на имущество и счета, наложенный налоговым органом.



- Во время приёма жители Прибайкальского района получили разъяснения законодательства от представителя надзорного ведомства, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.



По поступившим обращениям организованы проверки.

