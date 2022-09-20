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Жительнице Бурятии с трудом назначили детское пособие

Жительнице Бурятии с трудом назначили детское пособие
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В вопросе разбиралась прокуратура

Жительница Селенгинского района Бурятии обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении её прав на получение социальной выплаты.

Установлено, что в июне женщина в электронной форме подала заявление о назначении ежемесячной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет.

- Отдел социальной защиты населения по Селенгинскому району отказал заявительнице, поскольку среднедушевой доход семьи превысил установленную величину прожиточного минимума. Уполномоченный орган в расчёт необоснованно включил суммы пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей, которые не относятся к доходам семьи, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Начальнику районного отдела социальной защиты населения внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого женщине назначена денежная выплата на ребёнка с даты первичного обращения. В августе ей выплачены денежные средства в размере 22,2 тысяч рублей.
прокуратура

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