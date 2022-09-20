В вопросе разбиралась прокуратура
Жительница Селенгинского района Бурятии обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении её прав на получение социальной выплаты.
Установлено, что в июне женщина в электронной форме подала заявление о назначении ежемесячной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет.
- Отдел социальной защиты населения по Селенгинскому району отказал заявительнице, поскольку среднедушевой доход семьи превысил установленную величину прожиточного минимума. Уполномоченный орган в расчёт необоснованно включил суммы пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей, которые не относятся к доходам семьи, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Начальнику районного отдела социальной защиты населения внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого женщине назначена денежная выплата на ребёнка с даты первичного обращения. В августе ей выплачены денежные средства в размере 22,2 тысяч рублей.
Жительнице Бурятии с трудом назначили детское пособие
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщина обратилась за разъяснением в прокуратуру
В вопросе разбиралась прокуратура
Аферист выманил у людей 9,3 млн рублей
В Улан-Удэ днём до +16
Из-за дефицита кадров в одной очереди сидят и старики, и дети
При этом в Чите заболеваемость наоборот возросла
Возбуждено восемь административных дел
Арсалан Будажапов завоевал первую медаль чемпионата мира в своей карьере
Лисица бегала днём по улице, не боясь людей
Работы проводились в три захода
За неделю покусанными оказались 18 человек
Посетителей будут угощать блюдами из этой ягоды
На Дальнем Востоке в 2025 году откроют филиалы ВГИКа, ГИТИСа и Щукинского училища
Результаты готовы уже через 15 минут
В конкурсе могут принять участие не только сотрудники швейных производств, но и самозанятые