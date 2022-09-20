Жительнице Бурятии с трудом назначили детское пособие

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В вопросе разбиралась прокуратура



Жительница Селенгинского района Бурятии обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении её прав на получение социальной выплаты.



Установлено, что в июне женщина в электронной форме подала заявление о назначении ежемесячной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет.



- Отдел социальной защиты населения по Селенгинскому району отказал заявительнице, поскольку среднедушевой доход семьи превысил установленную величину прожиточного минимума. Уполномоченный орган в расчёт необоснованно включил суммы пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей, которые не относятся к доходам семьи, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Начальнику районного отдела социальной защиты населения внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого женщине назначена денежная выплата на ребёнка с даты первичного обращения. В августе ей выплачены денежные средства в размере 22,2 тысяч рублей.

