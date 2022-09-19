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Бурятский борец под флагом Киргизии стал призёром чемпионата мира

Бурятский борец под флагом Киргизии стал призёром чемпионата мира
Общество, 
Арсалан Будажапов завоевал первую медаль чемпионата мира в своей карьере

Бурятский борец-вольник Арсалан Будажапов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, который проходил в Белграде (Сербия). Арсалан представляет сборную Кыргызстана, медаль он завоевал в весовой категории 79 кг.

В утешительной схватке за третье место Арсалан уверенно одолел спортсмена из Болгарии Али-Пашу Умарпашаева со счётом 5:1.

- Я очень рад. Это моя самая большая победа пока что. Всем спасибо за то, что болели, переживали, очень приятно, - сразу после схватки поблагодарил спортсмен на видео киргизскому телеканалу, которое опубликовал паблик «Борцы Бурятии».

В интервью Арсалан признал, что по праву уступил титулованному борцу, американцу Джордану Барроузу, который в итоге забрал золото.

- Я по-другому, думал, будет. Борьба не пошла с первой секунды. В следующий раз будет лучше. С ним бороться можно, надо чуть-чуть «функционалку» набрать просто. Хороший соперник. Я каждого соперника уважаю и к каждому настраиваюсь на победу, - рассказал Будажапов.

Отметим, сборная России к чемпионату по спортивной борьбе допущена не была.

Арсалан Будажапов уроженец села Цокто-Хангил Агинского района Забайкальского края. Выступал за Бурятию. Сменил спортивное гражданство и с 2019 года представляет Киргизию. В 2020 году стал чемпионом Азии.  
спорт вольная борьба чемпионат мира

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