По Иркутску бегала лисичка

Общество, Фото: Инцидент | Иркутск

Лисица бегала днём по улице, не боясь людей



В Иркутске на улице Баумана посреди дня местные жители запечатлели молодую лисичку. Дикое животное спокойно передвигалась по оживлённой площади, не боясь людей. Видео опубликовали в паблике «Инцидент. Иркутск».



Судя по видео, несмотря на необычную гостью, мало кто обращал внимание на лису. Даже дворник, увидев лисицу, не обратил на неё особого внимания и спокойно продолжал работать.



В комментариях многим подписчики стали переживать за жизнь животного. Ведь лисичка спокойно бегала по проезжей части. Также иркутяне переживают, что на неё могут напасть бездомные собаки.



«Бедное животное сейчас собаки порвут», «Проверяет качество работы дворника», «Красавица», «Я чуть на металлобазе бурую не сбила. Так что, я не удивлена..», «Собаки бегают, а лисам нельзя, да?», «Может домашняя?», «Маленькая ты моя. Хоть бы не пострадала», - пишут пользователи.



Впрочем, некоторые опасаются, как бы у животного не было бешенства.



Как сообщает Telegram-канал «Иркутск №1», о находке уже сообщили в охотнадзор Иркутской области. Животное отловят и вернут в дикую природу.

