Улан-удэнец отремонтировал обзорную площадку













Житель Бурятии Константин Пустырёв самостоятельно залатал прогнившую обзорную площадку на тропе в лесу на Верхней Берёзовке. О поступке он рассказал на своей странице в соцсети.Брёвна на этой тропе давно прогнили и сломались. Константин сам часто гуляет по этой тропе, остаться равнодушным он не смог. Так что мужчина своими приступил к решению проблемы.- В один раз мы заметили поломку. В другой раз жерди принесли. В третий ножовка была. Теперь вот приколотить гвоздями надо. Хотя это временный вариант, но я вот красивые полубрёвна делать не умею, - признался Константин.Через соцсети он также ищет единомышленников, которые «умеют делать красиво» и помогут завершить ремонт.По его словам, этот участок леса находится в аренде у колледжа. Однако собственник за ремонт браться не спешил. Свой поступок Константин объясняет просто: «Раз совместно пользуемся, то стоит совместно и ремонтировать. Это же естественно».Он также отметил, что здорово быть не только «потребителем» лесной территории, но и вносить свою лепту: восстанавливать, чистить, в общем созидать.- Убирать за собой – это нормально, ремонтировать – нормально, развивать, созидать – тоже нормально. И радует, что больше людей с таким отношением становится, как мне кажется. У таких и я учусь, передавая пример, - написал Константин.