19 сентября

18 сентября

Популярное

Улан-удэнец отремонтировал обзорную площадку

Улан-удэнец отремонтировал обзорную площадку
Общество, 
Работы проводились в три захода

Житель Бурятии Константин Пустырёв самостоятельно залатал прогнившую обзорную площадку на тропе в лесу на Верхней Берёзовке. О поступке он рассказал на своей странице в соцсети.

Брёвна на этой тропе давно прогнили и сломались. Константин сам часто гуляет по этой тропе, остаться равнодушным он не смог. Так что мужчина своими приступил к решению проблемы.

- В один раз мы заметили поломку. В другой раз жерди принесли. В третий ножовка была. Теперь вот приколотить гвоздями надо. Хотя это временный вариант, но я вот красивые полубрёвна делать не умею, - признался Константин.

Через соцсети он также ищет единомышленников, которые «умеют делать красиво» и помогут завершить ремонт.


По его словам, этот участок леса находится в аренде у колледжа. Однако собственник за ремонт браться не спешил. Свой поступок Константин объясняет просто: «Раз совместно пользуемся, то стоит совместно и ремонтировать. Это же естественно».

Он также отметил, что здорово быть не только «потребителем» лесной территории, но и вносить свою лепту: восстанавливать, чистить, в общем созидать.

- Убирать за собой – это нормально, ремонтировать – нормально, развивать, созидать – тоже нормально. И радует, что больше людей с таким отношением становится, как мне кажется. У таких и я учусь, передавая пример, - написал Константин.


Лес

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

По Иркутску бегала лисичка
По Иркутску бегала лисичка
Общество, 19.09.2022
Лисица бегала днём по улице, не боясь людей
Улан-удэнец отремонтировал обзорную площадку
Улан-удэнец отремонтировал обзорную площадку
Общество, 19.09.2022
Работы проводились в три захода
Клещи пока ещё кусают жителей Бурятии
Клещи пока ещё кусают жителей Бурятии
Общество, 19.09.2022
За неделю покусанными оказались 18 человек
В Бурятии устроят фестиваль черёмухи
В Бурятии устроят фестиваль черёмухи
Общество, 19.09.2022
Посетителей будут угощать блюдами из этой ягоды
Филиалы федеральных вузов культуры будут ближе к Бурятии
Филиалы федеральных вузов культуры будут ближе к Бурятии
Общество, 19.09.2022
На Дальнем Востоке в 2025 году откроют филиалы ВГИКа, ГИТИСа и Щукинского училища
Активисты профсоюзов Бурятии сдали тесты на ВИЧ
Активисты профсоюзов Бурятии сдали тесты на ВИЧ
Общество, 19.09.2022
Результаты готовы уже через 15 минут
Лучшую швею выберут в Бурятии
Лучшую швею выберут в Бурятии
Общество, 19.09.2022
В конкурсе могут принять участие не только сотрудники швейных производств, но и самозанятые
В Бурятии пройдёт праздник урожая с конкурсом щей
В Бурятии пройдёт праздник урожая с конкурсом щей
Общество, 19.09.2022
Впервые состоится праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол»
В Улан-Удэ общественница проверила опорный пункт участковых
В Улан-Удэ общественница проверила опорный пункт участковых
Общество, 19.09.2022
Общественница внесла некоторые предложения
В Бурятии всего 35% домов оборудованы положенными приборами учёта
В Бурятии всего 35% домов оборудованы положенными приборами учёта
Общество, 19.09.2022
Приборы учёта заставляют устанавливать через суд
Ушла из жизни бурятский театральный критик Туяна Будаева
Ушла из жизни бурятский театральный критик Туяна Будаева
Общество, 19.09.2022
О смерти единственного в Бурятии профессионального театрального критика стало известно в понедельник

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^