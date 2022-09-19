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Клещи пока ещё кусают жителей Бурятии

Клещи пока ещё кусают жителей Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За неделю покусанными оказались 18 человек

До спячки клещей ещё довольно далеко, так что они продолжают нападать на жителей Бурятии, хоть и не так активно, как летом. Так, за прошлую неделю пострадали 18 человек.

По данным на 19 сентября, всего в этом сезоне в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратились 4314 человек. Показатель обращаемости составил 450,5 на 100 тысяч населения, что на 22% выше среднемноголетнего уровня.

- Из общего числа пострадавших 1176 детей. Укусы зафиксированы во всех районах республики и в Улан-Удэ, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Зарегистрировано 104 случая инфекций, передающихся клещами: 45 – клещевого вирусного энцефалита, 47 – клещевого боррелиоза, 12 – клещевого риккетсиоза.

В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи, в поликлинику центральной районной больницы; жителям Улан-Удэ - в приёмное отделение филиала республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: ул. Пирогова, 9а.


клещи

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