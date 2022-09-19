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Филиалы федеральных вузов культуры будут ближе к Бурятии

Филиалы федеральных вузов культуры будут ближе к Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
На Дальнем Востоке в 2025 году откроют филиалы ВГИКа, ГИТИСа и Щукинского училища

Филиалы ГИТИСа, ВГИКа, Щукинского училища будут открыты в 2025 году на Дальнем Востоке. Об этом заявил Путин, выступая на прошедшем пленарном заседании Восточного экономического форума.

Более точной информации о том, где их откроют, пока нет. Однако в любом случае абитуриенты из Бурятии получат возможность поступить в престижные театральные вузы поближе к дому.

Отметим, в 2020 году труппа Бурятского театра драмы пополнилась новыми артистами и режиссёром. Тогда выпускники первой целевой московской студии Театрального института имени Бориса Щукина официально вступили в труппу Бурятского академического театра драмы. Молодые артисты Игорь Раднаев, Арюна Цыденова, Бато Шойнжонов, Раиса Бадмаева, Дахалэ Жамбалов, Бальжан Арданабазарова влились в коллектив Бурятского драматического театра.

Тогда, еще в 2016 году, эти талантливые ребята из разных уголков Бурятии и Внутренней Монголии вытянули «золотой билет», успешно пройдя прослушивание в Бурятском драматическом театре и получив направление на обучение в знаменитую «Щуку». Четыре года они оттачивали своё актёрское мастерство в Москве под чутким руководством известных педагогов и мастеров сцены: Людмилы Ворошиловой, Павла Любимцева, Галины Сазоновой, Валерия Маркина, Владимира Сажина, Натальи Павленко, Анны Дубровской и других.

А уже в этом году не менее талантливый Андрей Цыдендамбаев поступил в Российский институт театрального искусства – ГИТИС на специализацию «Артист драматического театра и кино». В 2017 году в финале третьего сезона конкурса талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия-1» он занял первое место в номинации «Ораторское искусство». Школьник из Бурятии тогда поразил зрителей не только ораторскими способностями, но и страстью, с которой он читал стихотворение Евгения Евтушенко «Свадьбы». Жюри отмечало, что мальчик с такой болью прочитал произведение, как будто сам побывал в 40-х годах и видел, как уходят на фронт его сверстники.


театр

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