В Иркутске уничтожили 11 кг фруктов, привезённых в ручной клади

Общество, Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Возбуждено восемь административных дел



В аэропорту Иркутска госинспекторы управления Россельхознадзора выявили нарушение карантинного законодательства.



Пассажиры международного рейса из Душанбе пытались провезти на территорию России подкарантинную продукцию – фрукты и орехи общим весом 11 кг.



- Запрет действует на основании указания Россельхознадзора о временном ограничении на ввоз подкарантинной продукции из Республики Таджикистан в ручной клади и багаже пассажиров в связи с участившимися случаями обнаружения карантинных вредных объектов, - сообщили в пресс-службе управления.



За нарушение в отношении нарушителей возбуждено восемь административных дел.



Запрещённая к ввозу подкарантинная продукция изъята и уничтожена.

