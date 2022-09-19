Возбуждено восемь административных дел
В аэропорту Иркутска госинспекторы управления Россельхознадзора выявили нарушение карантинного законодательства.
Пассажиры международного рейса из Душанбе пытались провезти на территорию России подкарантинную продукцию – фрукты и орехи общим весом 11 кг.
- Запрет действует на основании указания Россельхознадзора о временном ограничении на ввоз подкарантинной продукции из Республики Таджикистан в ручной клади и багаже пассажиров в связи с участившимися случаями обнаружения карантинных вредных объектов, - сообщили в пресс-службе управления.
За нарушение в отношении нарушителей возбуждено восемь административных дел.
Запрещённая к ввозу подкарантинная продукция изъята и уничтожена.
В Иркутске уничтожили 11 кг фруктов, привезённых в ручной клади
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Возбуждено восемь административных дел
Арсалан Будажапов завоевал первую медаль чемпионата мира в своей карьере
Лисица бегала днём по улице, не боясь людей
Работы проводились в три захода
За неделю покусанными оказались 18 человек
Посетителей будут угощать блюдами из этой ягоды
На Дальнем Востоке в 2025 году откроют филиалы ВГИКа, ГИТИСа и Щукинского училища
Результаты готовы уже через 15 минут
В конкурсе могут принять участие не только сотрудники швейных производств, но и самозанятые
Раньше он закрывался в 17 часов
Впервые состоится праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол»
Холодной воды не будет с 14 до 17 часов
День завершился чаепитием
Общественница внесла некоторые предложения
Приборы учёта заставляют устанавливать через суд