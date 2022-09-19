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В Иркутске уничтожили 11 кг фруктов, привезённых в ручной клади

В Иркутске уничтожили 11 кг фруктов, привезённых в ручной клади
Общество,  Фото:Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Возбуждено восемь административных дел

В аэропорту Иркутска госинспекторы управления Россельхознадзора выявили нарушение карантинного законодательства.

Пассажиры международного рейса из Душанбе пытались провезти на территорию России подкарантинную продукцию – фрукты и орехи общим весом 11 кг.

- Запрет действует на основании указания Россельхознадзора о временном ограничении на ввоз подкарантинной продукции из Республики Таджикистан в ручной клади и багаже пассажиров в связи с участившимися случаями обнаружения карантинных вредных объектов, - сообщили в пресс-службе управления.

За нарушение в отношении нарушителей возбуждено восемь административных дел.

Запрещённая к ввозу подкарантинная продукция изъята и уничтожена.
Россельхознадзор

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