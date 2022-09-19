Результаты готовы уже через 15 минут
17 сентября в Горячинске члены молодёжного совета Объединения организаций профсоюзов Бурятии сдали тест на ВИЧ методом экспресс-тестирования.
- Подобная акция организовывалась не в первый раз и проводилась ранее в таких организациях, как ЛВРЗ, АО «Разрез Тугнуйский», ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», рекламные агентства «Домино» и «Ред Бокс» и многие другие. Не выходя с работы, сотрудники могли на месте сдать анализ на ВИЧ и получить результат через 10-15 минут, - рассказали в СПИД-Центре Бурятии.
При сборе анализа на ВИЧ-инфекцию для каждого пациента использовался одноразовый и стерильный инструментарий. Тестирование проводилось анонимно и бесплатно.
В целях предотвращения распространения ВИЧ-инфекции необходимо ежегодно сдавать анализ на ВИЧ-инфекцию. Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД отмечает, что он открыт для проведения экспресс-тестирований для трудовых коллективов.
Активисты профсоюзов Бурятии сдали тесты на ВИЧ
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