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Лучшую швею выберут в Бурятии

Лучшую швею выберут в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В конкурсе могут принять участие не только сотрудники швейных производств, но и самозанятые

В Бурятии выберут лучшую швею.

- Стартовал приём заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея», - сообщили в минпромторге Бурятии.

В конкурсе могут принять участие не только сотрудники швейных производств, но и самозанятые. Лучшую швею выберут в категориях «Лучшая швея текстильных изделий» и «Лучшая швея трикотажных изделий». Соревнования будут включать проверку теоретических знаний и выполнение практических заданий.

Лучшие швеи региона представят Бурятию на федеральном этапе конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Он состоится в Калуге в ноябре 2022 года на площадке компании «Мануфактуры Bosco».

Заявки на участие принимаются до 26 сентября по e-mail: [email protected], а также можно обратиться в министерство промышленности, торговли и инвестиций Бурятии по адресу: Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 35, каб. 409, тел. (3012) 441-153; факс (3012) 442-044. Бланк заявления размещён на сайте минпромторга Бурятии.

конкурс швея

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