В Улан-Удэ днём до +16
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 сентября по республике переменная облачность, местами небольшой дождь, утром и днём по северной половине до умеренного, в горах севера с мокрым снегом. Ветер западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью +1,+6, местами -4,-9, днём +14,+19, местами +4,+9.
В Улан-Удэ без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер западный ночью слабый, днём 9-14 м/с. Температура ночью +2,+4, днём +14,+16.
В Бурятии местами небольшой дождь
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