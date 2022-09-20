В Бурятии местами небольшой дождь

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ днём до +16



По данным Бурятского гидрометцентра, 20 сентября по республике переменная облачность, местами небольшой дождь, утром и днём по северной половине до умеренного, в горах севера с мокрым снегом. Ветер западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью +1,+6, местами -4,-9, днём +14,+19, местами +4,+9.



В Улан-Удэ без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер западный ночью слабый, днём 9-14 м/с. Температура ночью +2,+4, днём +14,+16.

