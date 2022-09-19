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В Забайкалье отмечается снижение заболеваемости COVID-19

В Забайкалье отмечается снижение заболеваемости COVID-19
Общество,  Фото:pexels.com
При этом в Чите заболеваемость наоборот возросла

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Забайкалье за прошлую неделю снизилась на 11,8%. Снижение отмечается по всем районам, кроме города Читы. В краевой столице динамика заболеваемости положительная и выросла по сравнению с прошлой неделей на 6,2%. Об этом во время оперативного совещания в правительстве региона 19 сентября сообщила зампред Инна Щеглова.

- Если на прошлой неделе по Чите мы видели небольшое снижение, то по итогам последних семи дней в городе снова зафиксирован рост заболеваемости. В целом по краю, во всех возрастных группах среди взрослого населения мы отмечаем снижение заболеваемости. Динамика роста сохраняется в группе от 15 до 17 лет, это школьники. Прошу глав муниципальных районов контролировать соблюдение профилактических мероприятий, в том числе соблюдение масочного режима, там, где он введён, - сказала Инна Щеглова.

По словам руководителя оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, за минувшие сутки зарегистрировано 229 новых случаев заболевания, из них 48 в возрастной категории старше 65 лет. Коечный фонд в моностационарах края заполнен на 81%, заняты 235 коек. При этом у 213 человек медики отмечают среднюю степень тяжести течения болезни, 7 человек находятся в тяжёлом состоянии. Зампред правительства края также рассказала о ходе вакцинации в регионе.

- Остаток вакцины от COVID-19 в медучреждениях достаточный - 54 тысячи, в том числе детской. Активно идёт и вакцинация против гриппа. В регионе необходимо привить более 195 тысяч детей и 402 тысячи взрослых. Темпы вакцинации хорошие, уверены, что все, кто находятся в группе риска своевременно получат иммунную защиту от сезонных заболеваний, - отметила она.

Инна Щеглова также напомнила, что возможно совмещение прививок от коронавирусной инфекции и гриппа, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Забайкальский край коронавирус

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